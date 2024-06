La Locomotiva in Castello verrà restaurata grazie a 521 donatori

Due milioni e mezzo di chilometri, da Brescia a Cremona. La Locomotiva N.1 riposa in Castello ormai dal 17 settembre 1961, quando l’allora sindaco Bruno Boni decise di collocarla nel piazzale del bastione San Faustino. Tempo, pioggia, sole e gelo hanno ammaccato il monumento che ora sarà restaurato.

«Già nel 2022 avevamo avviato il processo - ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Valter Muchetti - ottenendo il parere positivo della Soprintendenza, ma l’impegno per Capitale della Cultura ha congelato l’avvio dei lavori. Ora siamo in fase di definizione dell’operatore. Siamo davvero molto contenti di poter restituire ai bresciani un monumento che amano molto: rischiavamo che la situazione fosse irrecuperabile, ma ci siamo mossi in tempo».

L’intervento

I lavori cominceranno entro luglio (per terminare a dicembre) e costeranno circa 180mila euro, 60mila dei quali sono stati raccolti dall’associazione Palcogiovani e da We Love Castello grazie alle donazioni dei cittadini: «Dobbiamo ringraziare per l’aiuto che ci hanno dato - ha continuato Muchetti - . Sono fondi che hanno facilitato e accorciato le tempistiche».

Dopo una serie di valutazioni che hanno permesso la verifica dello stato di degrado della locomotiva, il restauro può cominciare: nella prima fase si è valutato quanto il monumento fosse danneggiato, in seguito si è cercato di capire quali fossero le tecniche migliori da utilizzare.

«Abbiamo cercato di essere promotori di questo progetto - ha detto Christian Delai dell’associazione Palcogiovani - . Abbiamo riacceso i riflettori sul restauro della locomotiva per accelerare i lavori: 521 donatori hanno accettato di salire sul nostro vagone e se siamo qui è perché lo abbiamo fatto insieme. Le donazioni sono tutte frutto dell’amore dei bresciani per questa locomotiva che dobbiamo ringraziare perché ha risvegliato sentimenti positivi in molte persone. Come Palcogiovani ci poniamo sempre mete e obiettivi da raggiungere insieme, l’associazione serve a questo».