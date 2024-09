La Fiera dell’elettronica non conosce crisi: boom di presenze

Apertura con il botto per «Radiantistica», la Fiera della radio è dell'elettronica di consumo in corso oggi e domani al Centro Fiera del Garda di Montichiari. Oggi il salone sarà aperto sino alle 18, domani, domenica, dalle 9 alle 17.

Sin dal mattino gli stand sono stati presi d'assalto dagli appassionati per una kermesse che non ha subito il destino di altri saloni. L'elettronica piace e la passione infiamma: accanto agli utenti più anziani si affacciano in questa edizione anche i giovani.

La nazionale italiana di telegrafia ad alta velocità - © www.giornaledibrescia.it

Presente in fiera anche la squadra nazionale di telegrafia ad alta velocità. L'Italia sarà rappresentata ai mondiali ispirati dal 9 al 13 ottobre da Sandro Barese, Luca Pietrafuso e Benvenuto Sofia con tasti telegrafico Piero Begali di Brescia, guidati da Fabrizio Fabi.