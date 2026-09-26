Vende la Jeep per 62mila euro, ma l’assegno è scoperto: un denunciato

Ha venduto la sua Jeep Wrangler per 62mila euro attraverso AutoScout24, ha firmato il passaggio di proprietà e in cambio ha ricevuto un assegno circolare. Solo quando ha provato a versarlo in banca ha scoperto che il titolo era privo di provvista. A quel punto, però, è riuscito a seguire gli spostamenti dell'auto grazie al sistema di localizzazione satellitare installato a bordo.
È la truffa di cui è rimasto vittima un imprenditore di 41 anni residente nella Bassa Bresciana. Per l'episodio i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Verolanuova hanno denunciato alla Procura di Brescia un 49enne della provincia di Milano, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio.
La vendita
La compravendita era stata organizzata attraverso AutoScout24. Acquirente e venditore si erano accordati per 62mila euro e, al momento della consegna, il 49enne aveva pagato con un assegno circolare. Contestualmente era stato formalizzato anche il passaggio di proprietà della Jeep.
Il raggiro è emerso quando il 41enne ha versato l'assegno sul proprio conto: dalla banca gli è stato comunicato che il titolo non aveva copertura. L'imprenditore si è quindi rivolto ai carabinieri di Verolanuova, ai quali ha fornito anche la posizione della Jeep rilevata attraverso un'applicazione collegata al localizzatore installato sul fuoristrada.
La denuncia
Le informazioni hanno permesso di seguire le tracce dell'auto fino alla Bassa Bergamasca. Grazie al coordinamento con i carabinieri della provincia di Bergamo, il mezzo è stato individuato e recuperato in un centro abitato della zona.
I militari di Verolanuova hanno quindi sequestrato la Jeep, che è stata affidata a una depositeria autorizzata in attesa della restituzione al proprietario.
Al termine degli accertamenti, il 49enne è stato denunciato per truffa aggravata. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, l'uomo era già noto per analoghi raggiri e altri reati contro il patrimonio. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l'eventuale responsabilità dell'indagato dovrà essere accertata definitivamente nel corso del procedimento.