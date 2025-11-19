Jannik Sinner in vacanza sul Garda: tappa a Salò per il tennista

Jannik Sinner ha scelto l’aria del Garda per rilassarsi e ricaricare le pile dopo il trionfo alle Atp Finals di Torino. In questi giorni il campione di tennis ha soggiornato nel nuovo hotel cinque stelle A-Rosa Resort, aperto da poco più di un anno sulla collina delle Versine, con una spa di 1.900 mq e una splendida vista sul golfo.

Il posto ideale, insomma, per qualche giorno di relax prima di iniziare la preparazione per il 2026, che si aprirà il 12 gennaio con gli Australian Open (dei quali Sinner è campione in carica).

Le partite a golf

Sul Garda il tennista si è concesso anche una partita a golf sul percorso del GardaGolf Country Club di Soiano dove, nonostante la massima riservatezza assicurata dal club, è stato paparazzato sul green. Sinner, in compagnia del papà Hanspeter e del fratello, ha giocato ieri, martedì, tutto il giorno sulle 18 buche che negli anni scorsi hanno ospitato l’Open d’Italia. Si è dedicato al golf anche questa mattina, prima di pranzare al ristorante del GardaGolf Country Club e poi lasciare il lago di Garda.

Le reazioni

«La sinnermania approda a Salò. Una bella pubblicità, in un momento in cui il tennis è così seguito». Il sindaco di Salò, Francesco Cagnini, grande appassionato e giocatore di tennis, non poteva sperare in uno spot migliore. «È ovviamente un piacere e un onore per la nostra città – commenta il primo cittadino – aver ospitato il tennista italiano più forte di sempre, per di più reduce dall’impresa storica della vittoria delle Atp Finals di Torino. È una conferma del fatto che Salò e il lago di Garda sono attrattivi anche in questo periodo, non solo d’estate».

«Siamo felici e onorati – commenta Andrea Maggioni, presidente di Salò ProMotion e coordinatore Confesercenti per il Garda – che Jannik Sinner abbia scelto Salò e il lago per il suo meritato relax. Avrebbe potuto andare ovunque nel mondo, ma la bellezza del Garda ha battuto tutti: game, set, match per il nostro lago. I grandi campioni sanno dove ritrovare ispirazione, tranquillità e bellezza: ovviamente a Salò, ovviamente sul lago di Garda».