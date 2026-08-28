Italiano obbligatorio per i genitori di studenti stranieri: sei d’accordo?

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha proposto di rendere obbligatorio lo studio dell’italiano per i genitori degli studenti stranieri che incontrano difficoltà a scuola. Secondo il ministro, la conoscenza della lingua italiana da parte delle famiglie favorirebbe il dialogo con gli insegnanti e permetterebbe ai genitori di seguire più da vicino il percorso scolastico dei figli.
La proposta si inserisce in un più ampio dibattito sull’integrazione degli studenti stranieri e sul ruolo della scuola nel ridurre le difficoltà linguistiche e la dispersione scolastica. Valditara ha inoltre sottolineato l’importanza di evitare un’eccessiva concentrazione di studenti stranieri nelle stesse classi. L’iniziativa solleva però anche interrogativi sull’opportunità di introdurre un obbligo per le famiglie e sulle modalità con cui potrebbe essere applicato. Cosa ne pensi?