Isola ecologica e parcheggi: a Desenzano Consiglio comunale infuocato

Sessanta giorni di chiusura per l’isola ecologica di via Giotto, parcheggi insufficienti attorno al centro sociosanitario Damiana Abrami e viabilità ancora sperimentale in via Custoza. Il Consiglio comunale di venerdì sera ha attraversato buona parte delle criticità aperte sul fronte lavori pubblici, mobilità e servizi, molte delle quali emerse attraverso interrogazioni e interpellanze della minoranza.

Non sono mancati, prima della seduta, anche i malumori delle opposizioni sui tempi di convocazione del Consiglio e sui pochi spazi disponibili durante l’anno per discutere mozioni e interrogazioni.

Tra i temi più concreti affrontati in aula, l’intervento di manutenzione straordinaria al centro di raccolta di via Giotto, sollevato dai consiglieri del Partito democratico. I lavori, approvati per 300mila euro, partiranno a metà giugno e dureranno circa due mesi. Durante il periodo di chiusura il servizio verrà trasferito principalmente a Montecorno, che avrà orari ampliati e apertura domenicale con due operatori dedicati. Resteranno invariati, invece, gli orari del centro di Cremaschina.

Servizi

Ampio spazio anche alla situazione del centro sociosanitario Damiana Abrami di via Mezzocolle, portata in aula ancora dal Pd. I consiglieri hanno evidenziato problemi di parcheggio e accessibilità, soprattutto per utenti anziani o fragili. Il sindaco Guido Malinverno ha riconosciuto le criticità, ricordando che entro agosto dovrebbero terminare i lavori della Casa di comunità, dove saranno disponibili 58 nuovi posti auto. Sul tavolo anche possibili interventi lungo il collegamento con la stazione, compresa l’ipotesi di nuovi percorsi pedonali.

Il dibattito sui parcheggi ha portato l’assessore al Bilancio Stefano Medioli a sostenere che Desenzano dovrà confrontarsi sempre di più con il tema della sosta e della carenza di posti auto. Citando il costo stimato del progetto di riqualificazione del castello, 14 milioni di euro, Medioli ha osservato che con la stessa cifra si potrebbero realizzare circa 700 posti auto interrati, stimati in 20mila euro ciascuno.

Costi

Discussione anche sulle modifiche alla viabilità di via Custoza e via Bezzecca, tema affrontato da Movimento 5 Stelle e L’altra Desenzano. Le modifiche attuali, ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Maiolo, sono per ora provvisorie e legate ai lavori del viadotto ferroviario e della ciclovia del Garda. Via libera infine all’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche, finanziato con 1,4 milioni di euro di avanzo di amministrazione.

Le risorse saranno destinate soprattutto a manutenzioni diffuse sotto i 150mila euro. Tra gli interventi previsti figurano lavori alla biblioteca, ai cimiteri, agli impianti sportivi del tennis, al parco del laghetto e il recupero dell’ex alloggio del custode alla vecchia scuola Catullo per finalità sociali.