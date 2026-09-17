Iseo, iniziati i lavori alla palestra di Clusane: era chiusa dal 2023

Da tre anni Clusane non ha più una palestra. La struttura usata per la ginnastica dei ragazzi delle scuole e per i corsi sportivi al coperto è chiusa dal 2023, anno in cui il Comune di Iseo ne ha inibito l’uso per mancanza di conformità alle norme. Per riaprirla serviva un intervento di riqualificazione radicale e l’Amministrazione comunale in carica, con il supporto degli uffici addetti ai Lavori pubblici, ha lavorato per realizzarla.
Il cantiere
Oggi l’iter propedeutico alla posa della prima pietra è concluso e il cantiere è avviato da qualche giorno. Ruspe e scavatori hanno già cambiato aspetto alla vecchia palestra impostandone un rilancio moderno. Dell’edificio, svuotato al suo interno, rimane oggi solo l’involucro, mentre gli spogliatoi sono stati abbattuti. Di fianco è già stato fatto lo scavo dove si costruirà una piastra polivalente.
Per realizzare la nuova palestra il Comune sta investendo quasi 2 milioni di euro, per la precisione 1 milione e 975 mila euro. La durata dei lavori è prevista in un anno, con consegna il 3 settembre 2027.
L’intervento
Come spiegato dall’assessore ai Lavori pubblici Fabio Volpi, «il progetto prevede la ricostruzione parziale del blocco principale, di cui si sono conservate le pareti perimetrali e dove verranno rifatti copertura e interni. Il blocco degli spogliatoi invece sarà rifatto completamente perché il vecchio era inutilizzabile. La costruzione seguirà i dettami del Coni, il Comitato olimpico nazionale italiano. L’area sportiva sarà dotata anche di una nuova piastra all'aperto che in base alle necessità ospiterà un campo da basket, uno da pallavolo o uno da calcetto.
In più, per ridurre l'impatto ambientale, la struttura sarà dotata di un impianto fotovoltaico per produrre energia elettrica e una pompa di calore per riscaldamento invernale e raffrescamento estivo. La centrale termica di vecchia generazione sarà rimossa e sostituita da una piccola caldaia a gas, da usare come supporto agli impianti green. La struttura prevede anche un sistema di recupero dell'acqua piovana».
Costo zero per la comunità
Come precisato ancora dall’assessore Volpi, «l’investimento sarà a costo zero per la comunità iseana perché il milione di euro al momento coperto dalla contrazione di un mutuo sarà sostenuto da un contributo di pari importo garantito dal Gestore dei servizi energetici (Gse), avendo il progetto soddisfatto i requisiti di eco-sostenibilità. Le altre parti dell'importo arrivano da stanziamenti del Ministero degli interni, per 400.000 euro, e di Regione Lombardia per 572.000 euro».