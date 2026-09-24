Grave incidente a Iseo, nella frazione di Clusane, lungo via Risorgimento. Stando alle prime ricostruzioni – la dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale – nello scontro, avvenuto all’altezza di via Del Dossello, sono rimaste coinvolte un’auto e una moto. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso, che ha trasportato in codice rosso all’ospedale il centauro, che è stato sbalzato sull’asfalto per circa 30 metri. Ferito, ma non è grave, anche il passeggero dell’auto a causa del violento impatto sulla portiera e dello scoppio dell’airbag.
Iseo, grave incidente su via Risorgimento: traffico in tilt
Lo scontro, avvenuto all’altezza di via del Dossello nella frazione di Clusane, ha coinvolto un’auto e una moto: il centauro è stato sbalzato per circa 30 metri. Sul posto è atterrato l’elisoccorso.
Emma Crescenti
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