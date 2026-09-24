Iseo, grave incidente su via Risorgimento: traffico in tilt

Lo scontro, avvenuto all’altezza di via del Dossello nella frazione di Clusane, ha coinvolto un’auto e una moto: il centauro è stato sbalzato per circa 30 metri. Sul posto è atterrato l’elisoccorso.

Emma Crescenti 24 settembre 2026

La moto a terra dopo il violento impatto contro l'auto Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti via risorgimentoClusaneincidenteautomotoIseo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...