Iseo, un mese di eventi tra lago, musica e fuochi di Ferragosto

Iseo è una perla che sa fondere bellezze naturali, tradizioni popolari e un ricco calendario di eventi culturali. Lo conferma il prossimo agosto, quando la cittadina e le sue frazioni si animano con decine di appuntamenti pensati per residenti e turisti, rendendo ogni giornata sul Sebino un’esperienza unica e memorabile.
La notte di Ferragosto
Il punto di partenza ideale per ogni itinerario è il romantico lungolago, perfetto per passeggiate al tramonto o per imbarcarsi sui traghetti diretti a Monte Isola, l’isola lacustre più grande d’Europa, dove il tempo sembra essersi fermato tra uliveti e antichi borghi di pescatori.
Il momento clou del mese è senza dubbio la notte di Ferragosto: la sera del 15 agosto il cielo sopra lo specchio d’acqua si illumina con il tradizionale e attesissimo spettacolo dei fuochi d’artificio, un evento magico che attira visitatori da tutta la regione, visibile perfettamente dal porto, dalle spiagge cittadine e dalle colline circostanti.
Musica e tradizioni
Gli amanti della buona musica trovano pane per i loro denti grazie alla rassegna «Tra le Corde», che propone esperienze d’ascolto intime e di grande fascino; tra queste spicca l’imperdibile Concerto al Buio, programmato per sabato 22 agosto nella suggestiva cornice della storica Chiesa di San Tommaso, situata nella frazione di Pilzone.
Non mancano poi le serate dedicate alla danza all’aperto, i concerti tributo alle grandi icone della musica italiana e i mercatini di artigianato che riempiono di vita le piazze del centro storico e il borgo di Clusane, rinomato a livello internazionale anche per la sua straordinaria tradizione culinaria legata alla prelibata tinca al forno con polenta.
Chi desidera esplorare i dintorni può approfittare della vicinanza immediata con la Franciacorta per una passeggiata tra i filari dei vigneti e una degustazione delle bollicine locali nelle fresche cantine scavate nella roccia. Per chi cerca ulteriore varietà, a pochi minuti di strada si tiene la storica Mostra Mercato di Pisogne a metà mese. Che si tratti di un’escursione nella riserva delle Torbiere del Sebino, di relax balneare nei lidi o di una serata culturale, Iseo ad agosto offre un’atmosfera vibrante, accogliente e adatta a tutti.