Code per l’iscrizione in piscina: «A Montichiari problemi superati da anni»

Chi si è trovato in coda alla piscina di Mompiano ha parlato di «situazione vergognosa». Senza dubbio è insolito che nel 2024 nessun passaggio di una procedura d’iscrizione possa essere fatto online. Il presidente di San Filippo Spa Nicola Fiorin ha confermato che dalla prossima stagione gli adulti potranno iscriversi direttamente da casa, ma c’è chi in provincia di Brescia lo fa da anni.

«Le scene fotografate in città da noi capitavano vent’anni fa – spiega Gianpaolo Bassini, gestore dell’Aquatic center, la piscina comunale di Montichiari –. Noi ci muoviamo con molto anticipo e i corsi partono domani».

A Montichiari le iscrizioni sono state infatti aperte a luglio per i rinnovi e ad agosto è arrivato il turno delle nuove sottoscrizioni. «Per i più piccoli facciamo un piccolo colloquio perché abbiamo bisogno di centrare bene il loro livello – continua Bassini –. Altrimenti facciamo un disastro. Sono però quattro domande che non portano via un’infinità di tempo. È ovvio che si deve partire durante l’estate e con calma si riescono a snellire le operazioni. Poi il modo per smaltire le code si trova: abbiamo cinque postazioni di computer, tre telefoni e siamo preparati da anni per evitare che si creino intoppi».

È diversa la gestione delle iscrizioni degli adulti, che possono muoversi autonomamente. «Le persone comprano l’abbonamento e prenotano le lezioni con un’applicazione – precisa il gestore dell’impianto di Montichiari . Questo logicamente velocizza tutto il procedimento perché non vengono mai occupate le casse».

Sul sito dell’Aquatic center c’è un’area personale per gli utenti. Dopo aver attivato il servizio in segreteria – e aver ricevuto le credenziali – si può accedere al servizio online, dove ricaricare il proprio abbonamento.