Iran, due navi sequestrate dai pasdaran: attaccata una terza imbarcazione

I media iraniani riferiscono che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) ha preso di mira tre navi nello Stretto di Hormuz.

L'agenzia di stampa Fars affiliata ai pasdaran, citata dalla Bbc, afferma che la nave Euphoria è stata colpita e ora si trova incagliata al largo delle coste iraniane. I media iraniani affermano inoltre che la Francesca e la Epaminondas , entrambe del gruppo italo-svizzero Msc, sono state «sequestrate» e dirette verso la costa iraniana, citando una dichiarazione della marina dell'Irgc.

MSC Francesca and Epaminondas both stopped, with another Greek-owned ship, Euphoria, possibly targeted and now stopped off Iran as well. pic.twitter.com/GvOt7lahgT — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 22, 2026

In una nota ufficiale questa ha dhchiarato come «le nostre forze agiranno secondo la legge e con fermezza contro qualsiasi iniziativa che contravvenga alle disposizioni iraniane riguardanti la navigazione nello Stretto di Hormuz». Il comunicato sottolinea che il rispetto delle norme sul passaggio nello stretto è considerato vitale per la sicurezza nazionale e la stabilità del traffico energetico globale.

Le autorità iraniane hanno avviato le verifiche sulle eventuali irregolarità delle due navi sequestrate, mentre proseguono i controlli sull'unità terza per valutare le condizioni di sicurezza e le eventuali riparazioni necessarie.