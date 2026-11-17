La Cnn: «L’Iran sta sviluppando piani per una bomba sporca a Washington»

Secondo l’emittente americana sarebbero molto dettagliati, e avrebbero come obiettivo esponenti dell’amministrazione Trump. Per la Casa Bianca, però, «non ci sono minacce credibili»

17 novembre 2026 2 ' di lettura

Il monumento a Washington visto dall'East Potomac Park - Foto Epa/Emily Curiel © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti attacco all'Iranguerrabomba sporcaarmi chimicheWashingtonIran Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...