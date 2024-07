Investito dalla barca a Moniga: salvata la gamba del turista

Arrivano buone notizie dall’ospedale Borgo Trento di Verona dove è stato trasferito d’urgenza domenica sera il 30enne milanese che è stato urtato da una barca che stava ormeggiando al porto di Moniga. Nella notte infatti è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che ha permesso di scongiurare l’amputazione dell’arto. L’uomo dovrà sottoporsi ad una lunga e delicata riabilitazione ma il peggio è stato scongiurato.

Secondo quanto ha ricostruito la Guardia di Finanza, intervenuta con la propria motovedetta, il turista era seduto sul pontile con le gambe a penzoloni sull’acqua e proprio un quel momento una imbarcazione da diporto stava rientrando per ormeggiare. Il natante però è arrivato troppo veloce e ha urtato il pontile, schiacciando la gamba del turista che ci era seduto sopra.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Per fortuna, in questo periodo dell’anno, sul Garda sono attivi mezzi speciali di Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, e in pochi minuti sia gli equipaggi del motosoccorso che l’idroambulanza, tutti con a bordo infermieri professionisti Areu, hanno raggiunto il porto di Moniga dove si era verificato l’incidente.

Il turista ferito è stato stabilizzato sul posto e affidato al team dell’elisoccorso di Verona, nel frattempo fatto atterrare a poca distanza, e trasferito in volo al Borgo Trento di Verona dove è stato operato. Nella mattinata di ieri si è saputo che i medici sono riusciti a scongiurare l’amputazione dell’arto, che si era invece temuta in un primo momento.

Il diportista che era ai comandi della piccola imbarcazione è stato sottoposto dalla Guardia di Finanza al test dell’etilometro che ha dato esito positivo. L’uomo aveva bevuto prima di mettersi alla guida della barca.

La sua posizione è ora al vaglio della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica che deve valutare, sulla base del valore rilevato, se procedere per lesioni gravi o gravissime. Rischia anche la sospensione della patente.