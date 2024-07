Incidente in porto a Moniga, il diportista era positivo all’alcoltest

Era positivo al test dell’etilometro il diportista che ieri pomeriggio a Moniga, arrivando lungo all’attracco del porto, ha investito un turista milanese che era seduto sul pontile amputandogli parte della gamba.

La posizione dell’uomo è al vaglio della Guardia di Finanza.

L’incidente

Stava aspettando l’approdo di un amico in barca nel porticciolo di Moniga del Garda. Per questo era seduto lungo la muratura del porto con le gambe a penzoloni nel vuoto.

La barca è quindi giunta in porto e l’amico ha cominciato le operazioni di approdo, avvicinandosi alla massicciata. Forse a causa di una manovra non corretta o per un’onda giunta in poppa alla barca, lo scafo è balzato in avanti e avrebbe colpito, schiacciandola, la gamba del trentenne seduto sul bordo del muretto, ferendolo gravemente.

Ad assistere l’uomo sono intervenuti diversi volontari del 118 chiamati da alcune persone che stazionavano lungo la camminata a lago. Gli equipaggi delle ambulanze hanno stabilizzato il ferito prima del trasporto in eliambulanza che è atterrata all’ospedale di Verona- Borgo Trento.

Secondo il racconto di alcune persone presenti alle manovre di approdo della barca il trentenne avrebbe avuto una gamba schiacciata, tanto che in un primo momento la situazione sembrava ancora più drammatica. Poi i soccorritori hanno medicato le lesioni e stabilizzato il 30enne che è stato trasportato in ospedale. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Salò.