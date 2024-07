Incidente in porto a Moniga: un uomo rischia l’amputazione della gamba

Incidente in porto a Moniga del Garda per un 30enne. L'uomo stava aspettando l’approdo di un amico in barca quando, per cause in corso di valutazione da parte della Capitaneria di Porto, lo scafo ha colpito il muricciolo e lo ha ferito.

L'idroambulanza - © www.giornaledibrescia.it

I soccorsi

Il 30enne ha riportato delle gravi ferite con parziale amputazione di una gamba. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 che hanno stabilizzato il ferito. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Verona in codice giallo.