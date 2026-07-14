Investito in bici a Sant’Eufemia: migliorano le condizioni del 18enne

Sono stati chiariti alcuni dettagli della dinamica: Il conducente della Toyota si sarebbe accorto all'ultimo del giovane visto che il ragazzo sarebbe sbucato da una via secondaria

Simone Bracchi Giornalista 14 luglio 2026 1 ' di lettura

La bici del ragazzo investito - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente stradaleBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...