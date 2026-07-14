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Investito in bici a Sant’Eufemia: migliorano le condizioni del 18enne

Sono stati chiariti alcuni dettagli della dinamica: Il conducente della Toyota si sarebbe accorto all'ultimo del giovane visto che il ragazzo sarebbe sbucato da una via secondaria
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La bici del ragazzo investito - © www.giornaledibrescia.it
La bici del ragazzo investito - © www.giornaledibrescia.it

Resta ricoverato in terapia intensiva, ma a quanto risulta migliorano leggermente le condizioni del 18enne ciclista investito giovedì sera da un'auto su viale Sant'Eufemia.

Per quanto riguarda la dinamica, ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Brescia, con il passare dei giorni sono stati chiariti alcuni dettagli. Il conducente della Toyota, che procedeva verso il centro della città, si sarebbe accorto all'ultimo del giovane in bici visto che il ragazzo sarebbe sbucato da una via secondaria, alla destra della strada. L'impatto è stato violento, ma solo la bici del 18enne è finita contro la macchina, una Kia, che proveniva dalla direzione opposta.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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