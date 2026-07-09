Brescia, 18enne in bici travolto da un’auto: è gravissimo

È successo in viale Sant’Eufemia. Il giovane non era cosciente ed è stato trasportato in codice rosso al Civile

Simone Bracchi Giornalista 09 luglio 2026

Fotogallery 4 foto Il grave incidente in viale Sant'Eufemia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente stradaleBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...