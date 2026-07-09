Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
Ultim'ora﻿CronacaBrescia e Hinterland

Brescia, 18enne in bici travolto da un’auto: è gravissimo

È successo in viale Sant’Eufemia. Il giovane non era cosciente ed è stato trasportato in codice rosso al Civile
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il grave incidente in viale Sant'Eufemia
Fotogallery
4 foto
Il grave incidente in viale Sant'Eufemia

Gravissimo incidente a Brescia, sua viale Sant' Eufemia, dove un ragazzo di 18 anni, in sella alla sua bici è stato investito da un'auto. Le condizioni del giovane sono molto gravi: non era cosciente ed è stato trasportato in codice rosso al Civile.

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale, ma stando alle prime ricostruzioni l'auto – una Toyota Yaris – che procedeva nella stessa direzione del ragazzo ossia verso il centro della città, ha travolto la bici facendo finire il giovane sull'auto che proveniva dalla direzione opposta, una Kia Ceed.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incidente stradaleBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...