Brescia, 18enne in bici travolto da un’auto: è gravissimo

Gravissimo incidente a Brescia, sua viale Sant' Eufemia, dove un ragazzo di 18 anni, in sella alla sua bici è stato investito da un'auto. Le condizioni del giovane sono molto gravi: non era cosciente ed è stato trasportato in codice rosso al Civile.
La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale, ma stando alle prime ricostruzioni l'auto – una Toyota Yaris – che procedeva nella stessa direzione del ragazzo ossia verso il centro della città, ha travolto la bici facendo finire il giovane sull'auto che proveniva dalla direzione opposta, una Kia Ceed.