Li cercavano dallo scorso giugno, quando, per guadagnarsi la fuga dopo un furto all’interno del centro commerciale Bennet di Gavardo, avrebbero investito una persona nel parcheggio. A permettere la loro identificazione, nella serata di ieri, è stato un altro furto, questa volta ai danni di un supermercato di Villanuova sul Clisi. A denunciarli sono stati gli agenti della Polizia locale della Valle Sabbia, che da mesi stavano conducendo le indagini sull’episodio gavardese.
Incrociando le testimonianze raccolte con le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, gli agenti erano riusciti ad individuare l’autovettura utilizzata dai due sospettati, un uomo e una donna. Ieri sera, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato proprio alla prevenzione dei furti, una pattuglia ha intercettato e fermato la vettura, sulla quale viaggiavano entrambi.
All’interno dell’auto gli agenti hanno trovato diversi generi alimentari, senza che i due fossero in grado di dimostrarne l’acquisto. Gli accertamenti effettuati dalla Locale hanno permesso di stabilire che la merce sarebbe stata sottratta dalla donna pochi minuti prima, all’interno di un supermercato di Villanuova. Entrambi sono stati identificati e denunciati all’autorità giudiziaria per quanto avvenuto lo scorso giugno a Gavardo.
In quell’occasione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo essere stati scoperti dal personale del centro commerciale, i due avrebbero raggiunto l’auto e, nel tentativo di allontanarsi, investito una persona che cercava di fermarli. Per la donna è scattata un’ulteriore denuncia a piede libero, relativa al furto nel supermercato di Villanuova.