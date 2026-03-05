Giornale di Brescia
Intralcia una pattuglia per far fuggire un’altra auto: fermato

Alice Scalfi
L’inseguimento è avvenuto tra Desenzano e Montichiari: denunciato il conducente di una vettura, l’altra è riuscita a scappare
Inseguimento tra Desenzano e Montichiari per un’auto segnalata nella «black list» delle forze dell’ordine per truffe e furti. Nel pomeriggio una pattuglia della Polizia locale di Desenzano ha intercettato una Bmw nera in zona Vele, partita a tutta velocità in direzione Carpenedolo passando dall’area del centro commerciale Il Leone.

Durante la fuga gli agenti si sono accorti di essere seguiti da un’altra vettura, una Bmw X1 bianca, ritenuta complice. L’inseguimento è proseguito fino ai Novagli di Montichiari e poi verso lo svincolo della provinciale per Asola. Qui l’auto bianca è ricomparsa davanti alla pattuglia, lasciando passare la Bmw nera e rallentando di fatto la corsa degli agenti, permettendo all’altra vettura di dileguarsi in direzione Mantova.

La fuga si è conclusa a Carpenedolo, con il fermo della Bmw bianca. A bordo un giovane cubano alla guida e un passeggero peruviano. Entrambi sono stati accompagnati negli uffici della Polizia locale per l’identificazione.

Il conducente è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per guida senza patente e possesso di una modica quantità di marijuana. Per lui è scattato anche il provvedimento di espulsione con accompagnamento in Questura. Il passeggero, con precedenti per furto, è stato invece invitato a presentarsi alla Questura di Milano per la propria posizione sul territorio nazionale. Alle operazioni hanno preso parte anche altre due pattuglie della Polizia locale e i motociclisti del comando.

