Il piano in 14 punti: cosa prevede l'intesa Usa-Iran

Donald Trump ha annunciato su Truth la svolta nel braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran : «Un accordo è stato ampiamente negoziato, in attesa di finalizzazione, tra gli Stati Uniti d’America, la Repubblica Islamica dell’Iran e i vari altri Paesi. Gli aspetti finali e i dettagli dell’accordo sono attualmente in fase di discussione e saranno annunciati a breve».

«Mi trovo nello Studio Ovale della Casa Bianca, dove abbiamo appena avuto un’ottima conversazione telefonica» riguardo «alla Repubblica Islamica dell’Iran e a tutte le questioni relative a un memorandum d’intesa sulla pace», ha scritto il presidente americano, elencando i leader di Arabia Saudita , Emirati Arabi Uniti , Qatar , Turchia , Egitto , Giordania e Bahrein , oltre al capo dell’esercito pakistano.

«Separatamente, ho avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano Bibi Netanyahu, che, analogamente, è andata molto bene», ha proseguito Trump, annunciando che «verrà aperto lo Stretto di Hormuz». Il tycoon ha avuto un confronto anche con Emmanuel Macron.

Verso un memorandum d’intesa

Tutte le parti coinvolte avevano segnalato progressi dopo la visita, venerdì, dei mediatori a Teheran. Mancava però lo sprint finale verso quello che resta comunque un pre-accordo o memorandum d’intesa, con la proroga della tregua di due mesi.

Trump aveva annunciato a Cbs News che «ci stiamo avvicinando notevolmente» a un accordo e che un’intesa finale impedirebbe a Teheran di ottenere un’arma nucleare, garantendo che l’uranio arricchito iraniano venga «gestito in modo soddisfacente».

«Firmerò un accordo solo se otterremo tutto ciò che vogliamo», aveva sottolineato. In un’intervista ad Axios aveva rivelato che avrebbe discusso l’ultima bozza dell’accordo con i suoi consiglieri — Steve Witkoff, Jared Kushner e il vicepresidente JD Vance — e che avrebbe potuto decidere entro la giornata di domenica se riprendere o meno la guerra.

Il momento è così cruciale da averlo indotto a disertare le nozze del figlio Donald Jr con Bettina Anderson su un’isola privata alle Bahamas. Il commander in chief aveva affermato che le probabilità di un «buon» accordo o di un attacco per «spazzarli via completamente» sono «50% e 50%».

La pressione dei Paesi del Golfo

Determinante anche la call con i leader del Golfo: tutti, secondo Axios, avevano chiesto a Trump di procedere con l’accordo per mettere fine alla guerra.

Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, in visita in India, aveva parlato di progressi sull’Iran, avvisando che «più tardi oggi, domani o tra un paio di giorni, potremmo avere qualcosa da annunciare».

La prospettiva di un accordo diplomatico preoccupava il premier israeliano Benyamin Netanyahu, che secondo il New York Times è stato escluso dai negoziati, passando di fatto da un ruolo di «co-pilota» a quello di «mero passeggero» della crisi.

La cautela di Teheran

Teheran, che in questo mese di tregua dice di aver riorganizzato le sue forze armate, sembrava più cauta sull’evoluzione dei colloqui.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, aveva fatto una dichiarazione sibillina: «Siamo allo stesso tempo molto vicini e molto lontani da un accordo», aveva detto, riconoscendo che «l’attuale slancio dei negoziati sta portando a una riduzione delle divergenze», ma precisando che «ciò non significa che abbiamo raggiunto una piena comprensione su questioni di tale immensa importanza, ma piuttosto che ci stiamo muovendo verso una soluzione reciprocamente accettabile basata su una serie di parametri definiti».

Baghaei aveva spiegato che ora l’obiettivo di Teheran è «un memorandum d’intesa in 14 punti, che includa le questioni più critiche necessarie per porre fine alla guerra, insieme a questioni di fondamentale importanza per l’Iran».

Una volta finalizzato questo memorandum preliminare, verrà stabilito un calendario strutturato di 30-60 giorni per negoziare i dettagli tecnici prima di raggiungere un accordo finale e completo.

Uranio, Hormuz e sanzioni: i nodi dell’intesa

Anche il Financial Times aveva indicato che i mediatori fra Iran e Stati Uniti ritenevano di essere vicini a un accordo per estendere di 60 giorni il cessate il fuoco e per porre le basi delle discussioni sul programma nucleare iraniano.

L’intesa includerebbe una graduale riapertura dello Stretto di Hormuz e l’impegno a discutere come diluire o consegnare le scorte dell’Iran di uranio altamente arricchito.

Al Arabiya ha riferito che «l’Iran si è offerto di sospendere l’arricchimento dell’uranio oltre il 3,6% per 10 anni — contro i 15 previsti dall’accordo negoziato da Obama — e di diluire l’uranio arricchito oltre il 20% all’interno del Paese; di aprire lo Stretto di Hormuz e di sospendere temporaneamente il pagamento dei pedaggi in cambio di un risarcimento da parte di Washington, chiedendo che la questione delle sanzioni e dei fondi congelati venga discussa prima della firma di qualsiasi accordo».

Tra i nodi c’è anche la tregua in Libano, dove Israele continua a martellare Hezbollah, milizia alleata di Teheran, e dove i raid hanno fatto almeno altri 15 morti.

L’ostacolo principale resta però quello del programma nucleare: gli ayatollah rimandano ogni discussione a una seconda fase, mentre il tycoon vuole un impegno che gli consenta di cantare vittoria.

Nel frattempo Trump provoca via social, pubblicando su Truth una mappa del Medio Oriente con l’Iran contrassegnato dai colori della bandiera americana e la scritta: «Gli Stati Uniti del Medio Oriente?».