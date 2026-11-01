Memoria condivisa, a Darfo i racconti dei nonni rivivono più inclusivi

I ricordi degli anziani e le storie della Vallecamonica sono diventati un patrimonio da condividere grazie a «Memorie in connessione - Generazioni che si raccontano e generazioni che ascoltano», un progetto della cooperativa Azzurra di Darfo realizzato con il contributo della fondazione della Comunità bresciana.
Il progetto
Da marzo a settembre i giovani con disabilità dei servizi Sfa e Cse di Azzurra hanno incontrato gli anziani nelle case di riposo e nelle loro abitazioni, raccogliendo testimonianze sulla vita di un tempo, su mestieri, tradizioni e cambiamenti della Valle. Dopo una formazione sulle tecniche di intervista e di videoripresa, i ragazzi sono diventati protagonisti del racconto, trasformandosi in veri «mediatori della memoria», grazie a un incontro speciale tra generazioni. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di quattro Rsa (Angelo Maj di Darfo e Artogne, Rizzieri di Piamborno e Santa Maria della Neve di Pisogne), del centro anziani e dello Spi (sindacato pensionati) di Darfo e ha portato alla realizzazione di sei videointerviste, che saranno disponibili sul canale YouTube di Andrea Abondio e trasmesse da PiùValli Tv durante l’inverno.
L’esposizione
Dal 30 novembre all’8 dicembre, inoltre, i filmati saranno protagonisti di una mostra multimediale nell’ex Conventone a Darfo, in via Quarteroni, con ammirabili fotografie e testimonianze. L’inaugurazione è in programma il 30 novembre dalle 15 alle 18, a seguire l’apertura sarà dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, con ingresso gratuito.
Modelli
«Le persone con disabilità coinvolte sono diventate modelli di promozione di competenze digitali e diffusione di racconti orali fino a oggi forse troppo poco ascoltati - ha sottolineato il coordinatore del progetto Daniele Panarello -. È un’esperienza che ha unito inclusione sociale e valorizzazione della memoria, offrendo ai giovani della cooperativa nuove competenze e agli anziani l'occasione di sentirsi ascoltati, tramandando un patrimonio di memoria che rischiava di andare perduto».
L'iniziativa è stata presentata in Azzurra alla presenza di Panarello, Andrea Abondio e tre protagonisti, Alessandro Lanzanova, Jonathan Iannetta e Mattia Baccanelli, con Giovanni Lecchi (Spi) e Giovanni Magnetto (centro anziani).