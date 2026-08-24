«InSuperAbile», il testimone passa al gruppo dei camminatori

È già tempo di primi bilanci per «InSuperAbile», la staffetta che attraverso il viaggio e la scoperta del Bel Paese fa inclusione. Il gruppo dei ciclisti, partiti da Livorno il 19 agosto, è arrivato alla fine del suo percorso. Dopo quasi 200 km di pedalate, fra caldo, sentieri tortuosi e salite, i partecipanti hanno passato, come da tradizione in tutte le staffette che si rispettino, il testimone al gruppo dei camminatori.
«Sono state giornate molto impegnative – ha detto l’organizzatrice Mariella Faustinoni – per il percorso, ma anche molte belle per le emozioni che abbiamo vissuto noi nel gruppo. I ragazzi hanno dimostrato come sempre di volersi superare, ma anche io che non sono un’abile ciclista mi sono messa alla prova. È stato tutto molto bello, soprattutto per l’accoglienza che stiamo ricevendo: l’umanità e lo scambio che si sta creando fra noi che portiamo il nostro messaggio sul territorio e le persone che questo territorio lo vivono. Una settimana in cui abbiamo vissuto insieme condividendo caldo fatica, ma anche tantissime risate. C’è un pensiero nostalgico perché una parte del gruppo riparte, ma c’è anche l’entusiasmo di incontrare l’altro gruppo».
La comitiva, infatti, si è riunita a Usellus: «Il testimone è stato ceduto – continua Faustinoni –. Da qui ricomincia un’altra parte del viaggio che vivremo con lo stesso spirito di curiosità, scoperta e fratellanza».
Il gruppo riunito vivrà in queste ultime ore della giornata un momento conviviale: «Il paese è molto piccolo, non ci sono hotel – spiega l’organizzatrice – così dormiremo tutti insieme in oratorio. La cittadinanza ci ospiterà all’interno delle celebrazioni del patrono». E mentre i ciclisti domani ripartiranno verso casa, i camminatori - una trentina fra volontari, accompagnatori, associazioni (la nuova cordata di Iseo, cooperativa lavorare insieme di Bergamo) e amici arrivati direttamente da Roma, cominceranno il loro viaggio: destinazione Barumini.