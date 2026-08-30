Non si ferma all’alt e fugge nel bosco: nell’auto quadri e antiquariato

Proseguono i controlli della Polizia Locale della Valle Sabbia sul territorio, che nella tarda serata di ieri, sabato 29 agosto, hanno interessato i comuni di Gavardo, Villanuova sul Clisi e Roè Volciano, con gli agenti impegnati in un servizio straordinario rivolto in particolare al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Ed è proprio durante uno dei posti di controllo predisposti a Roè Volciano che un conducente, anziché fermarsi all’alt degli agenti, ha accelerato dandosi alla fuga. Le pattuglie si sono immediatamente messe sulle sue tracce, dando il via a un inseguimento proseguito per circa un chilometro e mezzo.
Fuga nel bosco
Nel tentativo di sottrarsi ai controlli, l’uomo ha raggiunto una zona boschiva, dove ha abbandonato il veicolo e ha proseguito la fuga a piedi, riuscendo a dileguarsi nell’oscurità.
Raggiunta l’auto, gli agenti hanno quindi proceduto all’ispezione del mezzo, all’interno del quale hanno rinvenuto numerosi quadri e dipinti, oggetti di antiquariato di vario genere e altro materiale ritenuto di interesse investigativo. Beni che, secondo i primi accertamenti, sarebbero di presunta provenienza furtiva.
Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre sono in corso le indagini per identificare il conducente e ricostruire la provenienza di quanto trovato all’interno del veicolo.
I controlli
Nel corso dello stesso servizio, l’attenzione della Locale si è concentrata anche sulla guida sotto l’effetto dell’alcol. Più di 400 persone sono state sottoposte al pretest per la verifica del tasso alcolemico.
Per due conducenti i controlli si sono conclusi con la denuncia all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e con il ritiro immediato della patente.