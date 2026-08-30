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Non si ferma all’alt e fugge nel bosco: nell’auto quadri e antiquariato

Inseguimento nella notte a Roè Volciano: il conducente abbandona l’auto e fugge nel bosco. Nel veicolo la Polizia Locale trova quadri, antiquariato e materiale di presunta provenienza furtiva
Erik Fanetti
I controlli della Polizia locale dalla Valle Sabbia
I controlli della Polizia locale dalla Valle Sabbia

Proseguono i controlli della Polizia Locale della Valle Sabbia sul territorio, che nella tarda serata di ieri, sabato 29 agosto, hanno interessato i comuni di Gavardo, Villanuova sul Clisi e Roè Volciano, con gli agenti impegnati in un servizio straordinario rivolto in particolare al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Ed è proprio durante uno dei posti di controllo predisposti a Roè Volciano che un conducente, anziché fermarsi all’alt degli agenti, ha accelerato dandosi alla fuga. Le pattuglie si sono immediatamente messe sulle sue tracce, dando il via a un inseguimento proseguito per circa un chilometro e mezzo.

Fuga nel bosco

Nel tentativo di sottrarsi ai controlli, l’uomo ha raggiunto una zona boschiva, dove ha abbandonato il veicolo e ha proseguito la fuga a piedi, riuscendo a dileguarsi nell’oscurità.

Raggiunta l’auto, gli agenti hanno quindi proceduto all’ispezione del mezzo, all’interno del quale hanno rinvenuto numerosi quadri e dipinti, oggetti di antiquariato di vario genere e altro materiale ritenuto di interesse investigativo. Beni che, secondo i primi accertamenti, sarebbero di presunta provenienza furtiva.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre sono in corso le indagini per identificare il conducente e ricostruire la provenienza di quanto trovato all’interno del veicolo.

I controlli

Nel corso dello stesso servizio, l’attenzione della Locale si è concentrata anche sulla guida sotto l’effetto dell’alcol. Più di 400 persone sono state sottoposte al pretest per la verifica del tasso alcolemico.

Per due conducenti i controlli si sono conclusi con la denuncia all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e con il ritiro immediato della patente.

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