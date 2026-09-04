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Infortunio sul lavoro a Odolo, grave un uomo

L’operaio, di 54 anni, è caduto all’interno della Raffmetal mentre stava eseguendo operazioni di pulizia
Ubaldo Vallini
Soccorritori alla Raffmetal
Soccorritori alla Raffmetal

Un uomo di 54 anni, operaio della Raffmetal di Odolo, è rimasto ferito gravemente questa mattina dopo essere caduto all’interno dell’impianto mentre stava eseguendo operazioni di pulizia.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri: l’uomo è stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso.

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