Incidente tra furgone e camioncino a Flero, è morto uno dei feriti

Non ce l'ha fatta l'anziano di 84 anni che questa mattina a Flero è stato coinvolto come trasportato in uno scontro tra un furgone e un camioncino della raccolta rifiuti di una cooperativa flerese.

La vittima

L'uomo, Ferruccio Chiesa, residente in centro a Flero, non ha retto l'urto tra i veicoli ed è andato subito in arresto cardiaco. Prontamente assistito dal figlio e da alcuni passanti ha subìto per oltre mezzora il massaggio cardiaco e le manovre di rianimazione, prima di essere stabilizzato e trasportato al Civile, dove purtroppo è morto nel pomeriggio. Lascia un figlio e una figlia. La vittima abitava poco distante dal luogo dell'incidente, ossia in via 20 Settembre. Lo scontro tra il Caddy su cui viaggiava Chiesa e il furgone della raccolta dello sporco è avvenuto lungo via Leonardo da Vinci, all'incrocio con via Neruda.