Incidente a Flero tra un’auto e un mezzo dei rifiuti: grave un uomo

Il passeggero di un’automobile che transitava in via Da Vinci è stato trasportato in codice rosso all’ospedale dopo un violento urto con un furgone della nettezza urbana

Grave incidente a Flero - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Un uomo di 84 anni è gravissimo, ricoverato all’ospedale Civile, dopo aver subìto come passeggero un incidente in via Leonardo Da Vinci a Flero. La dinamica La vettura su cui viaggiava si è scontrata ad all’incrocio con via Neruda con un mezzo della raccolta dei rifiuti. Nell’urto particolarmente violento l’anziano ha riportato serie lesioni. L’uomo è stato rianimato sul posto per oltre mezz’ora. I rilievi sono stati svolti dalla polizia stradale di Iseo con il supporto della Locale di Flero.

