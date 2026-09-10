Sbatte con l’auto contro un muro a Vobarno: gravissimo 67enne

Momenti di apprensione per un uomo di 67 anni che nella mattinata di oggi, giovedì 10 settembre, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente con la sua vettura sullo svincolo di immissione sulla Ss45ter a Vobarno. Immediata la chiamata ai soccorsi, intervenuti dapprima con un’ambulanza dell’Anc di Roè e l’automedica di Gavardo, oltre all’elisoccorso di Brescia fatto alzare in volo dalla centrale operativa di Areu e ai Vigili del Fuoco.
La dinamica
Secondo le primissime informazioni, l’uomo, mentre affrontava una curva a bordo della sua Suzuki, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della vettura andando a impattare frontalmente contro il muro di contenimento. Dopo il primo impatto, la vettura ha urtato violentemente lo stesso muro anche con la capote.
Le condizioni del 67enne sono apparse fin da subito critiche. L’uomo è stato intubato sul posto prima di essere trasferito con l’elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia in codice rosso, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.