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Passirano, perde il controllo dello scooter e cade: grave 40enne

L’incidente questa mattina all’alba sulla Sp510. L’uomo è stato ricoverato al Civile, le sue condizioni sarebbero serie
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

L'uomo è stato ricoverato al Civile
L'uomo è stato ricoverato al Civile

Ha perso all'improvviso il controllo del suo scooter ed è caduto violentemente a terra, restando seriamente ferito. Brutta avventura questa mattina, poco prima delle 5, a Passirano, lungo la strada Sp510 per un quarantenne che stava rincasando verso Provaglio d’Iseo.
Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia intervenuti a seguito dell'incidente, l'uomo ha prima sbandato con il suo scooter quindi si è scontrato con un ostacolo ed è rimasto poi sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 che lo hanno portato in ospedale in codice rosso dove tuttora risulta ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero serie.

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incidente stradaleSp510Passirano
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