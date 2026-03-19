Incidente a Roè Volciano, tre auto coinvolte

Mancavano pochi minuti alle 16 quando lungo la 45bis, in località Trobiolo, si è verificato un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, una Ford Focus condotta da una donna, con a bordo anche un ragazzo e diretta verso Brescia, nell’affrontare una curva a destra avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi con una Porsche Macan guidata da un’altra donna, sulla quale viaggiavano anche un uomo e una donna. Nell’urto è rimasta coinvolta anche una Bmw che seguiva la Porsche, con a bordo una famiglia e una bambina di due anni, fortunatamente rimasta senza conseguenze rilevanti.

Tre le auto coinvolte nell'incidente a Roè Volciano © www.giornaledibrescia.it

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze dei volontari del Garda e di Roè Volciano, oltre all’automedica partita da Gavardo. Presenti anche i Vigili del fuoco, la Polizia locale della Valle Sabbia e quella di Salò.

Non si registrano feriti gravi. La statale è stata completamente chiusa al traffico, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.