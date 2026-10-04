Incidente sul raccordo Brebemi, strada chiusa in entrambe le direzioni

Un incidente lungo il raccordo autostradale tra la Tangenziale Sud e la Brebemi, in direzione Brescia e all’altezza di Travagliato, ha causato forti disagi al traffico questa mattina attorno alle 10.30. A scontrarsi un’auto e una moto con diverse persone coinvolte: dalle prime informazioni nessuna risulterebbe però essere in gravi condizioni, nonostante sia dovuto intervenire l’elisoccorso da Brescia.
Proprio per consentire l’atterraggio del velivolo e l’intervento dei soccorritori, la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto la Polizia Stradale.