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Incidente sul raccordo Brebemi, strada chiusa in entrambe le direzioni

Nello scontro tra un’auto e una moto sono rimaste ferite diverse persone, nessuna di loro però dovrebbe essere in condizioni critiche
L'incidente in Brebemi - © www.giornaledibrescia.it
L'incidente in Brebemi - © www.giornaledibrescia.it

Un incidente lungo il raccordo autostradale tra la Tangenziale Sud e la Brebemi, in direzione Brescia e all’altezza di Travagliato, ha causato forti disagi al traffico questa mattina attorno alle 10.30. A scontrarsi un’auto e una moto con diverse persone coinvolte: dalle prime informazioni nessuna risulterebbe però essere in gravi condizioni, nonostante sia dovuto intervenire l’elisoccorso da Brescia.

Proprio per consentire l’atterraggio del velivolo e l’intervento dei soccorritori, la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto la Polizia Stradale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Brebemiincidente stradale
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