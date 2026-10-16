Incidente a Prevalle: code tra la Provinciale 16 e via 4 novembre

Incidente questa mattina (16 ottobre) poco dopo le 7 a Prevalle, all'incrocio fra la Provinciale 116 e via IV Novembre, all'altezza dell'azienda Ivar. A scontrarsi sono state un'auto e un monopattino elettrico, sul quale viaggiava un uomo di 34 anni. Secondo una prima ricostruzione, il 34enne stava percorrendo la Provinciale in direzione di Gavardo quando è stato investito da un'automobile che proveniva dalla direzione opposta e il cui conducente stava svoltando per immettersi in via IV Novembre.
Ad avere la peggio è stato l'uomo sul monopattino che, sbalzato a terra, è stato soccorso dai volontari dell'ambulanza di Nuvolento. Per fortuna le conseguenze fisiche si sono rivelate contenute: il ferito è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Gavardo in codice verde.
Fra i primi a intervenire un agente della Polizia Locale, che proprio in quel momento stava passando di lì per raggiungere il Comando e prendere servizio. Resosi conto dell'accaduto, ha immediatamente allertato i colleghi e il Numero unico per le emergenze 112, dando il via alla macchina dei soccorsi.
I rilievi
Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia Locale di Prevalle. Stando ai primi accertamenti, la responsabilità dello scontro sarebbe da attribuire all'automobilista, che avrebbe impegnato l'incrocio senza dare la precedenza al monopattino. Questo non impedirà agli agenti di sanzionare anche il 34enne, risultato privo di casco, giubbotto catarifrangente, targa e assicurazione. Il monopattino sarà inoltre sottoposto a verifiche tecniche per accertare l'eventuale presenza di modifiche alle caratteristiche e alle funzionalità del mezzo.
Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, particolarmente intensa a quell'ora del mattino. Traffico congestionato, ma gestito dagli agenti con l'istituzione di un senso unico alternato.