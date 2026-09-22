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Scontro tra auto e moto a Prevalle: ferito motociclista di 72 anni

L'impatto lungo la Sp27 verso Calvagese. Il motociclista, residente a Villanuova, ha riportato varie fratture
Erik Fanetti
La moto rimasta a terra dopo lo scontro © www.giornaledibrescia.it
La moto rimasta a terra dopo lo scontro © www.giornaledibrescia.it

Grave incidente quello avvenuto nella mattinata di oggi lungo la Sp27, nel tratto di via Ponte Clisi a Prevalle, che ha visto coinvolte una moto e una vettura.

Il tutto è successo poco prima delle 9.30, quando il conducente di una Jeep Wrangler, uscendo da una strada laterale alla Provinciale, nell’immettersi su via Ponte Clisi ha travolto un uomo di 72 anni in sella ad una Honda, che stava già percorrendo la strada in direzione di Calvagese della Riviera.

Resta ancora da chiarire l’esatta posizione del centauro, fatto sta che l’impatto è stato inevitabile e rovinoso. Il 72enne, di casa a Villanuova, è finito a terra rimanendo schiacciato dalla sua stessa moto e per lui i soccorsi si sono attivati immediatamente, con le sue condizioni che in un primo momento avevano destato grande apprensione.

Una volta raggiunto dai soccorritori, intervenuti con un’ambulanza del Cosp di Bedizzole e l’automedica di Gavardo, l’uomo è stato valutato e infine trasportato in codice giallo all’ospedale di Gavardo con una serie di fratture, soprattutto agli arti inferiori.

Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della Polizia Locale di Prevalle, impegnate sia nei rilievi sia nella gestione della viabilità, che non ha subito particolari disagi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidente stradalePrevalle
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