Incidente a Padenghe, motociclista in gravi condizioni al Civile

Brutto incidente all’ora di cena a Padenghe del Garda. Per cause in corso di accertamento una Tesla e una moto custom sono entrate in rotta di collisione all’altezza del West Garda. Ad avere la peggio è stato il motociclista. Nello schianto contro l’automobile che sopraggiungeva nella direzione opposta, il conducente della due ruote è stato sbalzato dalla sella ed è franato sull’asfalto ad alcuni metri di distanza dal punto di impatto.
I soccorsi
Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto di diversi mezzi, compreso l’elisoccorso. Il motociclista è parso subito in gravi condizioni, anche se cosciente e in grado di collaborare con i sanitari che gli prestavano soccorso, e per questo è stato trasferito in volo all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso. Il centauro è in prognosi riservata. Le sue condizioni preoccupano i sanitari.
Ricovero precauzionale in codice verde, al più vicino ospedale di Desenzano, per uno degli occupanti della Tesla coinvolta nell’impatto.
La dinamica
Stando ai primi rilievi e a giudicare dalla posizione in cui si trovavano i mezzi dopo lo schianto la moto e l’auto stavano percorrendo la Gardesana in direzione opposta. Da chiarire è la ragione per la quale si siano in una frazione di secondo trovate sulla stessa direttrice, una contro l’altra. Gli agenti della Polizia Locale della Valtenesi devono chiarire se a causa dell’invasione della corsia opposta della moto o a causa di un tentativo di svolta da parte della vettura.
L’incidente ha avuto notevoli ripercussioni sul traffico. La strada è rimasta chiusa a lungo in entrambe le direzioni di marcia per consentire agli agenti di effettuare i rilievi e al carro attrezzi di O.R.A. di rimuovere l’auto e la moto.