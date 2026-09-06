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Incidente a Padenghe, motociclista in gravi condizioni al Civile

Schianto tra una moto custom e una Tesla nei pressi del West Garda: il conducente della due ruote è stato sbalzato dalla sella ed è franato sull’asfalto ad alcuni metri di distanza
Il luogo dell'incidente a Padenghe - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Il luogo dell'incidente a Padenghe - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Brutto incidente all’ora di cena a Padenghe del Garda. Per cause in corso di accertamento una Tesla e una moto custom sono entrate in rotta di collisione all’altezza del West Garda. Ad avere la peggio è stato il motociclista. Nello schianto contro l’automobile che sopraggiungeva nella direzione opposta, il conducente della due ruote è stato sbalzato dalla sella ed è franato sull’asfalto ad alcuni metri di distanza dal punto di impatto. 

La polizia sul luogo dell'incidente - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
La polizia sul luogo dell'incidente - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

I soccorsi

Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto di diversi mezzi, compreso l’elisoccorso. Il motociclista è parso subito in gravi condizioni, anche se cosciente e in grado di collaborare con i sanitari che gli prestavano soccorso, e per questo è stato trasferito in volo all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso. Il centauro è in prognosi riservata. Le sue condizioni preoccupano i sanitari.

Ricovero precauzionale in codice verde, al più vicino ospedale di Desenzano, per uno degli occupanti della Tesla coinvolta nell’impatto. 

L'auto coinvolta nell'incidente
L'auto coinvolta nell'incidente

La dinamica

Stando ai primi rilievi e a giudicare dalla posizione in cui si trovavano i mezzi dopo lo schianto la moto e l’auto stavano percorrendo la Gardesana in direzione opposta. Da chiarire è la ragione per la quale si siano in una frazione di secondo trovate sulla stessa direttrice,  una contro l’altra. Gli agenti della Polizia Locale della Valtenesi devono chiarire se a causa dell’invasione della corsia opposta della moto o a causa di un tentativo di svolta da parte della vettura. 

L’incidente ha avuto notevoli ripercussioni sul traffico. La strada è rimasta chiusa a lungo in entrambe le direzioni di marcia per consentire agli agenti di effettuare i rilievi e al carro attrezzi di O.R.A. di rimuovere l’auto e la moto. 

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