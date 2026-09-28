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Incidente nella notte a Nozza di Vestone, traffico rallentato

Lo scontro ha coinvolto due vetture nel tratto di via Tita Secchi: feriti due uomini di 27 e 33 anni. Ancora all’alba le due vetture occupavano parte della carreggiata, con conseguente formazione di lunghe code. La situazione sta lentamente tornando alla normalità
Erik Fanetti
La scena dell'incidente
La scena dell'incidente

Nella notte appena trascorsa si è verificato un incidente lungo la Sp237 del Caffaro, nel tratto di via Tita Secchi, in pieno centro a Nozza di Vestone. Lo scontro, avvenuto intorno alle 4:30, ha coinvolto due vetture, una Mercedes Classe A e un’Alfa Romeo Giulietta. A rimanere feriti sono stati due giovani uomini di 27 e 33 anni. Sul posto sono state inviate due ambulanze, una dell’Associazione volontari ambulanza di Vestone e l’altra del Pronto Emergenza di Agnosine, oltre all’auto infermierizzata della Valle Sabbia e ai Vigili del Fuoco. Dopo aver valutato le condizioni dei due giovani e prestato loro le prime cure, i sanitari li hanno trasportati entrambi in codice giallo all’ospedale di Gavardo.

Le code

Resta ancora da chiarire come i due mezzi siano entrati in collisione nel cuore della notte. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i Carabinieri, che si sono occupati anche della gestione della viabilità e della chiusura della Provinciale.

Pesanti le ripercussioni sul traffico nelle prime ore del mattino. All’alba i mezzi coinvolti occupavano ancora parte della carreggiata, con la conseguente formazione di lunghe code in entrambi i sensi di marcia, proprio nell’ora di punta per pendolari e lavoratori. La circolazione sta lentamente tornando alla normalità, non senza difficoltà.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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