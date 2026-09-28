Incidente nella notte a Nozza di Vestone, traffico rallentato

Nella notte appena trascorsa si è verificato un incidente lungo la Sp237 del Caffaro, nel tratto di via Tita Secchi, in pieno centro a Nozza di Vestone. Lo scontro, avvenuto intorno alle 4:30, ha coinvolto due vetture, una Mercedes Classe A e un’Alfa Romeo Giulietta. A rimanere feriti sono stati due giovani uomini di 27 e 33 anni. Sul posto sono state inviate due ambulanze, una dell’Associazione volontari ambulanza di Vestone e l’altra del Pronto Emergenza di Agnosine, oltre all’auto infermierizzata della Valle Sabbia e ai Vigili del Fuoco. Dopo aver valutato le condizioni dei due giovani e prestato loro le prime cure, i sanitari li hanno trasportati entrambi in codice giallo all’ospedale di Gavardo.
Le code
Resta ancora da chiarire come i due mezzi siano entrati in collisione nel cuore della notte. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i Carabinieri, che si sono occupati anche della gestione della viabilità e della chiusura della Provinciale.
Pesanti le ripercussioni sul traffico nelle prime ore del mattino. All’alba i mezzi coinvolti occupavano ancora parte della carreggiata, con la conseguente formazione di lunghe code in entrambi i sensi di marcia, proprio nell’ora di punta per pendolari e lavoratori. La circolazione sta lentamente tornando alla normalità, non senza difficoltà.