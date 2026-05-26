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Morto in moto a Capriolo: il 24enne era da poco andato a convivere

Kevin Bonetti, che viveva a Palosco, nella Bergamasca, stava percorrendo la strada per Palazzolo sull’Oglio seguendo un amico, quando ha perso il controllo del mezzo
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Kevin Bonetti aveva 24 anni - © www.giornaledibrescia.it
Kevin Bonetti aveva 24 anni - © www.giornaledibrescia.it

Ancora sangue e dolore su quella strada maledetta. Martedì poco dopo le 19, lungo la Sp469 tra Capriolo e Palazzolo – un tratto già segnato da numerosi incidenti mortali – un ragazzo di appena 24 anni ha perso la vita in una tragedia consumatasi in pochi istanti, in quella che inizialmente poteva sembrare una semplice caduta in moto.

La vittima è Kevin Bonetti, 24 anni, originario del Bresciano. Da circa un anno viveva a Palosco con la compagna, mentre il fratello e i nonni risiedono a Lumezzane, nella zona del Villaggio Gnutti.

La dinamica

Kevin era in sella alla sua Kawasaki Ninja 600 bianca e stava percorrendo la Provinciale seguendo un amico che lo precedeva a bordo di una Ducati. I due viaggiavano in direzione Palazzolo quando, affrontando un’ampia curva, qualcosa è andato storto.

Secondo una prima ricostruzione, la velocità della moto era sostenuta. Quando il giovane ha perso il controllo del mezzo, avrebbe frenato bruscamente e la Kawasaki ha così perso aderenza sull’asfalto. Kevin è stato sbalzato dalla sella. La moto ha terminato la propria corsa contro il guardrail sul lato opposto, mentre il ragazzo è scivolato verso una Mercedes che sopraggiungeva dalla corsia opposta.

L'incidente mortale a Capriolo
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L'incidente mortale a Capriolo

L’impatto è stato violentissimo. La vettura lo ha colpito in pieno petto e per Kevin non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere immediatamente. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori, insieme ai medici arrivati anche con l’elisoccorso. Per lunghi minuti hanno tentato di rianimare il ragazzo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il 24enne è morto ai margini di quella strada già troppe volte teatro di tragedie, mentre il vento sollevato dalle pale dell’elicottero riversava erbacce lungo il bordo dell’asfalto.

Chi era Kevin

Kevin aveva studiato informatica a Calcio e lavorava nel centro di smistamento Amazon di Antegnate. Con un impiego stabile era riuscito a costruirsi una vita insieme alla compagna, dando forma ai suoi progetti per il futuro.

Negli ultimi tempi aveva persino deciso di mettere in vendita la sua Kawasaki dai cerchi rossi, pubblicando l’annuncio circa venti giorni fa. Anche la sua Audi viola era stata messa sul mercato, quasi a testimoniare la volontà di cambiare stile di vita e guardare avanti con nuovi obiettivi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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