Capriolo, schianto tra moto e auto: morto un giovane

Un impatto violento che non ha lasciato scampo al giovane motociclista. Un altro incidente sulla Sp469, un altro incidente mortale sulla strada che collega Palazzolo a Capriolo. Stando alle prime ricostruzioni, sul posto ci sono gli agenti della Polstrada di Iseo, un giovane motociclista di 24 anni, che proveniva da Palazzolo, si sarebbe scontrato contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta. Alla guida c’era una donna.