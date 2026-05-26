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Capriolo, schianto tra moto e auto: morto un giovane

L’incidente è successo questa sera sulla Sp469, una strada tristemente nota, dove sono decedute diverse persone
Simone Bracchi

Simone Bracchi

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L'incidente mortale a Capriolo
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L'incidente mortale a Capriolo

Un impatto violento che non ha lasciato scampo al giovane motociclista. Un altro incidente sulla Sp469, un altro incidente mortale sulla strada che collega Palazzolo a Capriolo. Stando alle prime ricostruzioni, sul posto ci sono gli agenti della Polstrada di Iseo, un giovane motociclista di 24 anni, che proveniva da Palazzolo, si sarebbe scontrato contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta. Alla guida c’era una donna.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. I medici, intervenuti con l’elisoccorso, non hanno potuto far niente per salvarlo. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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