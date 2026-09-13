Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
Ultim'ora﻿CronacaValcamonica

Cade dalla moto e si schianta: ragazzo muore a Darfo

Tragedia in via Trento, sulla strada verso Piamborno, attorno all’ora di pranzo: un ventenne ha perso la vita dopo essere caduto
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

La moto del ragazzo rimasta a terra © www.giornaledibrescia.it
La moto del ragazzo rimasta a terra © www.giornaledibrescia.it

Grave incidente attorno all’ora di pranzo alla periferia di Darfo, verso Piamborno. Un ragazzo di circa 20 anni è morto cadendo dalla sua moto ed è morto sul colpo. Nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto i carabinieri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incidente mortalemotoDarfo Boario Terme
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...