Grave incidente attorno all’ora di pranzo alla periferia di Darfo, verso Piamborno. Un ragazzo di circa 20 anni è morto cadendo dalla sua moto ed è morto sul colpo. Nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto i carabinieri.
Ultim'oraCronacaValcamonica
Cade dalla moto e si schianta: ragazzo muore a Darfo
Tragedia in via Trento, sulla strada verso Piamborno, attorno all’ora di pranzo: un ventenne ha perso la vita dopo essere caduto
La moto del ragazzo rimasta a terra © www.giornaledibrescia.it
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
Le notizie della sera
Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici