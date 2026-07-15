Incidente mortale in A4, il 27enne travolto quando era già sceso dall'auto

Abdoulaye Diop era rimasto coinvolto in un primo sinistro con un camion e la sua Opel Corsa era finita in posizione perpendicolare sulla terza corsia: qui è stata presa in pieno da una Tesla, proprio mentre il ragazzo stava recuperando gli effetti personali

Simone Bracchi Giornalista 15 luglio 2026 2 ' di lettura

L'auto del giovane distrutta dopo l'impatto con la Tesla Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti autostrada a4incidente mortaletravoltomuore Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...