Incidente mortale in A4, il 27enne travolto quando era già sceso dall'auto

Una tragedia. Non ci sono altre parole per descrivere quello che è successo questa notte in A4, dove si è verificato l’incidente che è costato la vita ad Abdoulaye Diop, 27enne senegalese residente a Venezia. Quando la sua auto è stata centrata da un altro veicolo, lui era già fuori dall’abitacolo e stava recuperando gli effetti personali. Non è deceduto sul colpo, ma poche ore dopo al Civile a Brescia.
Il fatto
La dinamica dell’incidente – come da prassi è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale – è al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Verona Sud, competenti in A4 in quel tratto. Lo scontro è avvenuto tra i caselli di Brescia Est e Brescia centro, in direzione di Milano. Ma stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni la Opel Corsa guidata dal 27enne, per cause ancora in corso d’accertamento, poco dopo la mezzanotte è andata a sbattere contro un camion. Nulla di grave, anche se l’auto dopo un testacoda è finita in posizione perpendicolare sulla terza corsia, mentre l’autotreno con rimorchio si è fermato in una zona sicura.
Il primo a fermarsi per aiutare il giovane è stato il conducente di un furgone Mercedes, che con la luce del telefono ha cercato di allertare gli altri conducenti del pericolo. Un gesto generoso che è servito a evitare altri incidenti: infatti gli altri utenti della strada sono riusciti a evitare il veicolo fermo in mezzo all’autostrada. Tutti tranne il conducente della Tesla, che – circa 10 minuti dopo il primi sinistro – ha centrato in pieno l’auto del ragazzo, proprio mentre quest’ultimo stava prendendo dal cruscotto alcuni effetti personali. La Tesla ha colpito il veicolo sul lato sinistro, Diop si trovava dalla parte opposte e quindi è stato travolto dalla sua stessa macchina. L’impatto è stato violento, tanto da coinvolgere anche il Mercedes. Solo per miracolo il conducente del furgone non è stato travolto.
I soccorsi
Sul posto sono intervenuti i soccorritori e anche i Vigili del fuoco di Brescia, per mettere in sicurezza l’area. Il ragazzo è stato trasportato al Civile in condizioni disperate e qui, verso le 3.30, è deceduto. Sul posto anche la Polstrada, che su indicazione della Procura di Brescia ha sequestrato tutti e quattro i mezzi.
Gli agenti hanno anche sottoposto il conducente della Tesla a tutti i test tossicologici.