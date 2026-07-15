Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Tragedia nella notte in A4: 27enne muore in un incidente stradale

Dramma tra il casello di Brescia Est e quello di Brescia Centro: il giovane avrebbe tamponato un mezzo pesante, per poi essere tamponato a sua volta da un altro veicolo
Un'ambulanza, foto d'archivio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Un'ambulanza, foto d'archivio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Tragedia nella notte in A4 in direzione Milano, tra il casello di Brescia Est e quello di Brescia Centro. Un ragazzo di 27 anni, residente a Venezia, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe tamponato un mezzo pesante, e sarebbe stato successivamente tamponato a sua volta da un altro veicolo proveniente alle sue spalle, rimanendo schiacciato tra i due mezzi.

Lo schianto è avvenuto poco prima dell’una. Il 27enne è morto durante il trasporto in ospedale. Non sono in gravi condizioni le altre persone coinvolte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
autostrada A4incidente mortaletamponamento
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...