Tragedia nella notte in A4: 27enne muore in un incidente stradale

Tragedia nella notte in A4 in direzione Milano, tra il casello di Brescia Est e quello di Brescia Centro. Un ragazzo di 27 anni, residente a Venezia, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.
Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe tamponato un mezzo pesante, e sarebbe stato successivamente tamponato a sua volta da un altro veicolo proveniente alle sue spalle, rimanendo schiacciato tra i due mezzi.
Lo schianto è avvenuto poco prima dell’una. Il 27enne è morto durante il trasporto in ospedale. Non sono in gravi condizioni le altre persone coinvolte.