Incidente a Montisola, la Polizia Stradale traghetta l’auto per i rilievi

Quando la strada non c’è… inventala, disse Robert Baden Powell, e lo devono aver pensato anche gli agenti della Polizia Stradale di Desezano che, inviati a Montisola per rilevare un incidente stradale in cui era coinvolta una donna di 37 anni a bordo di una moto, hanno messo l’auto di servizio su una chiatta e hanno attraversato il braccio di lago tra la sponda bresciana del Sebino e Montisola. Non era la prima volta e non sarà neppure l’ultima ma la scena, decisamente insolita, è stata catturata da diversi turisti con i cellulari.
Per soccorrere la donna, dopo l’intervento dell’ambulanza dell’isola, è stato necessario anche un volo dell’elisoccorso decollato da Bergamo che ha portato la donna alla Poliambulanza dove è arrivata in codice giallo.