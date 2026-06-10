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Incidente a Montisola, la Polizia Stradale traghetta l’auto per i rilievi

La pattuglia di Desenzano trasportata con una chiatta sull’isola per poter effettuare gli adempimenti previsti dalla legge
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

La pattuglia della Stradale in navigazione verso Montisola
La pattuglia della Stradale in navigazione verso Montisola

Quando la strada non c’è… inventala, disse Robert Baden Powell, e lo devono aver pensato anche gli agenti della Polizia Stradale di Desezano che, inviati a Montisola per rilevare un incidente stradale in cui era coinvolta una donna di 37 anni a bordo di una moto, hanno messo l’auto di servizio su una chiatta e hanno attraversato il braccio di lago tra la sponda bresciana del Sebino e Montisola. Non era la prima volta e non sarà neppure l’ultima ma la scena, decisamente insolita, è stata catturata da diversi turisti con i cellulari.

Per soccorrere la donna, dopo l’intervento dell’ambulanza dell’isola, è stato necessario anche un volo dell’elisoccorso decollato da Bergamo che ha portato la donna alla Poliambulanza dove è arrivata in codice giallo.    

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Polizia StradaleincidentetraghettoMontisola
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