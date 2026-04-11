Incidente in via Serenissima, lacrime per il giovane papà Francesco Viola

Lavoratore serio, bravo marito, padre amorevole e presente e amico sempre disposto a dare una mano. Ma anche un grande appassionato di moto e di sport in generale. Dalla Franciacorta giunge questa immagine di Francesco Viola, strappato alla vita a soli 28 anni.

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Un’immagine «disegnata» da amici e conoscenti che fa ben comprendere le qualità umane e la maturità di questo ragazzo, originario di Chiari ma che aveva scelto di mettere su famiglia a Bornato con l’amata Francesca, di un anno più grande e originaria proprio della frazione di Cazzago San Martino.

Nel borgo si erano sposati e qui vivevano con il figlioletto, 3 anni da compiere a luglio, che a Bornato frequenta la scuola materna.

Tra pochi giorni Francesco sarebbe diventato padre per la seconda volta, un momento meraviglioso, un momento di felicità che il 28enne non potrà purtroppo vivere. Con la moglie Francesca che, a pochi giorni dal termine della gravidanza, si è sentita male a causa dello shock scatenato dalla terribile notizia giunta in mattinata in casa Viola.

«Ci stringiamo alla famiglia dopo questa notizia che ci lascia davvero senza parole - commenta il sindaco di Cazzago San Martino, Fabrizio Scuri -. Siamo vicini a Francesca e a Riccardo, e ovviamente cercheremo di essere d’aiuto anche concretamente come comunità per sostenerli in questo momento difficile».

La camera ardente è stata allestita nell’abitazione di via Peroni 66, nel comune franciacortino. La veglia di preghiera si terrà, invece, domani alle 18. Il funerale verrà celebrato nella chiesa parrocchiale di Bornato lunedì alle 10: saranno in tanti a stringersi attorno alla sua famiglia, agli amici per l’ultimo saluto a Francesco.