Incidente in moto nella cava: oggi l’addio a Pietro Cadei

Dolore, sgomento. Ma soprattutto silenzio. Perché di fronte alla morte di un ragazzo di 20 anni è difficile, se non impossibile, trovare parole di conforto. Trovare delle risposte. Ed è così per la prematura scomparsa di Pietro Cadei, il ragazzo di Travagliato morto giovedì in una cava a Lograto in sella alla sua moto da cross. Con la Ktm 250 che guidava lungo la strada perimetrale dello specchio d’acqua si sarebbe schiantato contro un palo. Un urto fortissimo, che non gli ha lasciato scampo.

La tragica notizia della scomparsa del giovane ha profondamente colpito il suo paese, dove Pietro, ragazzo conosciuto e stimato, lavorava nell’azienda di famiglia, un allevamento avicolo.

Non solo la comunità di Travagliato lo ricorda, a piangerlo anche gli ex compagni di squadra del Rugby Ospitaletto dove il 20enne ha militato per alcuni anni. «Quando ci lascia un ragazzo le parole sembrano non bastare mai. In momenti in cui la gioia dovrebbe riempire ogni angolo, un dolore così profondo sembra ancora più incomprensibile. La famiglia del rugby Ospitaletto si unisce intorno alla famiglia Cadei per la perdita di Pietro. Lo ricordiamo con dolore, ma anche con grande affetto per i tanti bei momenti trascorsi nel nostro club come atleta».

Moltissime le persone che ieri si sono recate alla camera ardente allestita nella casa funeraria Franzoni a Travagliato. Tantissimi anche i messaggi di cordoglio pubblicati sui social, per manifestare l’affetto alla famiglia del giovane, in attesa dell’ultimo saluto. «Sei stato una meteora, hai lasciato un segno in tutti noi. Non scorderemo mai il tuo sorriso».

Il funerale sarà celebrato oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Travagliato.

Pietro lascia nel dolore in modo particolare la sua famiglia: la mamma Fabiana, il papà Filippo e i due fratelli, Cristian e Gabriele. Ma anche i parenti e i tanti amici che gli volevano bene.