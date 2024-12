Incidente in moto nella cava, la vita di Pietro Cadei spezzata da un palo

Il ventenne, che era all’interno dell’impianto estrattivo con tre amici, è morto sul colpo e a nulla sono serviti i soccorsi arrivati sul posto

La moto che stava guidando Pietro Cadei (nel tondo) - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Lungo via IV Novembre a Lograto il grande cancello che si apre sulla cava in cui dall’acqua si estraeva ghiaia resta chiuso. I lampeggianti della pattuglia della Polizia stradale rompono il buio e le luci blu si confondono all’orizzonte con le intermittenze del Natale. Una quarantina di ragazzi si assiepa all’esterno a bordo strada. I visi sono scossi. Il dolore percorre tutti come il freddo che raggela gli animi e paralizza le reazioni. Pietro Cadei, 20 anni di Travagliato, è morto poco dopo le