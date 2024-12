Incidente in motocross a Lograto, morto un ventenne

Un ragazzo di vent’anni originario di Travagliato è morto attorno alle quattro di questo pomeriggio, giovedì 26, in seguito a una caduta dalla sua moto. Il tutto è successo all’interno di una cava in via 4 novembre a Lograto: il ragazzo era entrato con altri tre amici – tra cui il figlio del proprietario – per girare con la sua moto da cross.

Sul posto sono arrivati un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare.