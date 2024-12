Incidente in moto nella cava, l’ultimo saluto a Pietro Cadei

Centinaia di palloncini bianchi e azzurri, nel pomeriggio di oggi (sabato 28), hanno colorato il cielo sopra piazza Libertà a Travagliato per l’ultimo saluto della comunità a Pietro Cadei.

Il ventenne travagliatese è scomparso lo scorso giovedì, lasciando prematuramente la sua famiglia a causa di un terribile incidente in moto. Era in sella alla sua motocross in una cava a Lograto insieme a tre amici, quando ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro un palo.

Nella chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo di Travagliato era presente tutto il paese, per salutare, troppo presto, un giovane amico. Pietro lavorava nell’allevamento avicolo della famiglia e in paese era conosciuto e stimato da tutti i giovani. È stato ricordato come un bravo ragazzo, una faccia amica per tanti, sempre con il sorriso sulle labbra.

E i giovani, coetanei e non di Pietro, hanno riempito la zona adiacente alla chiesa di striscioni, con frasi e messaggi di affetto all’amico e alla sua famiglia, sua mamma Fabiana, il papà Filippo e i due fratelli Cristian e Gabriele.

Lo striscione esposto ai funerali - © www.giornaledibrescia.it

In piazza anche il rombo dei trattori, che hanno sfilato in una parata, riempiendo il dolore e il silenzio di tutti i presenti. In centinaia si sono riuniti in sua memoria, con in mano palloncini bianchi e azzurri da lasciare andare in cielo, come saluto finale, per celebrare, un’ultima volta, quello che Pietro è stato per un’intera comunità.