Incidente in A4, traffico in tilt: chiusura tra Sommacampagna e Peschiera

Mattinata complicata sull’autostrada A4 in direzione Verona, con rallentamenti che interessano anche il tratto bresciano. A provocare i disagi sono due incidenti avvenuti nel Veronese, che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi e della Polizia Stradale. Il primo si è verificato nel territorio di Castelnuovo, al chilometro 261 in direzione ovest. Per consentire le operazioni di soccorso è stato chiuso il tratto autostradale compreso tra Sommacampagna e Peschiera. Per chi viaggia verso Milano, l'uscita consigliata è quella sulla A22.
Quattro mezzi pesanti coinvolti a Verona
A complicare ulteriormente la circolazione è stato un secondo incidente, avvenuto all'altezza di Verona, nel quale sono rimasti coinvolti quattro mezzi pesanti. In questo tratto il traffico procede sulla sola corsia di sorpasso.
Le ripercussioni sulla viabilità si fanno sentire anche nel Bresciano, con rallentamenti per gli automobilisti diretti verso Verona.