Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 45 bis Gardesana, a Toscolano Maderno, dove intorno alle 13.15 si è verificato uno scontro frontale tra due auto con targa straniera, una olandese e una austriaca.
Nell'incidente sono rimaste coinvolte otto persone: a bordo di ciascun veicolo viaggiavano madre, padre e due figli minorenni. Si tratta di turisti in vacanza sul lago; la famiglia olandese era in viaggio di rientro verso casa.
Sul posto sono intervenute due autopattuglie della Polizia Locale di Toscolano Maderno, agli ordini del comandante Antonio Dalò, che hanno eseguito i rilievi del sinistro e gestito la viabilità, oltre a due ambulanze per prestare assistenza ai coinvolti. Tutte le persone sono state medicate sul posto e, fortunatamente, nessuna ha riportato ferite gravi.
Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, il traffico è stato deviato sul piazzale Marinai d'Italia. Le ripercussioni sulla circolazione sono state comunque contenute e la viabilità è stata completamente ripristinata alle 14.40.
Frontale sulla Gardesana a Maderno: coinvolte due famiglie di turisti
Nell'incidente sono rimaste coinvolte otto persone: a bordo di ciascun veicolo viaggiavano madre, padre e due figli minorenni
Simone Bottura
I mezzi coinvolti nell'incidente © www.giornaledibrescia.it
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