Incidente frontale nella galleria Covelo: chiusa la Sp510

Un incidente si è verificato questa mattina attorno alle 9 nella galleria Covelo, all’altezza di Iseo e lungo la Sp510. Da quanto si apprende si tratterebbe di uno scontro frontale tra due automobili: le persone coinvolte sarebbero tutte coscienti, sebbene una di loro sia rimasta bloccata tra le lamiere e si sia reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.
Sul posto insieme al personale sanitario la Polizia locale, che ha chiuso il tunnel per facilitare i soccorsi e per i rilievi del caso. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code.