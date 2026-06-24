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Incidente frontale nella galleria Covelo: chiusa la Sp510

Tutte le persone coinvolte nello schianto sono coscienti ma una è rimasta bloccata tra le lamiere. Forti ripercussioni sul traffico
Coda in galleria (foto d'archivio)
Coda in galleria (foto d'archivio)

Un incidente si è verificato questa mattina attorno alle 9 nella galleria Covelo, all’altezza di Iseo e lungo la Sp510. Da quanto si apprende si tratterebbe di uno scontro frontale tra due automobili: le persone coinvolte sarebbero tutte coscienti, sebbene una di loro sia rimasta bloccata tra le lamiere e si sia reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

Sul posto insieme al personale sanitario la Polizia locale, che ha chiuso il tunnel per facilitare i soccorsi e per i rilievi del caso. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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