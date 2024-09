Incidente sportivo a Dello: è morta la 37enne

È morta nella notte tra sabato e domenica la 37enne che venerdì pomeriggio è stata vittima di un incidente nell’impianto Awake sport center a Dello in via Vittorio Mero. La donna, residente nel Milanese, era ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Civile di Brescia.

L’incidente, che ha scosso un tranquillo pomeriggio all’insegna dello sport, è avvenuto intorno alle 17 del 30 agosto. La dinamica di quanto successo è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Verolanuova e dei colleghi della stazione di Dello, intervenuti a poca distanza dall’arrivo dell’ambulanza e successivamente dell’elisoccorso che ha trasportato la donna al Civile in codice rosso.

A mettere in moto la macchina dei soccorsi sono stati alcuni dei presenti che hanno riferito di aver notato «la donna immobile in acqua». Stando alle prime testimonianze e informazioni pare che la 37enne, a quanto si apprende arrivata nella Bassa bresciana proprio per praticare il wakeboard, una sorta di sci nautico su tavola, abbia perso i sensi restando immobile in acqua.

La 37enne sarebbe caduta in avanti, sbattendo violentemente la testa sull’acqua e perdendo conoscenza. I presenti, non vedendo la ragazza riprendersi, hanno attivato tutte le procedure di recupero e soccorso trascinando la donna a riva: lì hanno iniziato le manovre di rianimazione, portate avanti poi dai sanitari intervenuti.

Un dramma nel dramma. Una ventina di giorni fa il 41enne Ludovico Vanoli, gestore del centro, è tragicamente morto mentre praticava una delle sue passioni: il lancio con la tuta alare nelle vicinanze del rifugio capanna Trieste a Taibon Agordino, in Val Corpassa, sulle Dolomiti Bellunesi.