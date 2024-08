Incidente sportivo a Dello: grave una donna dopo una caduta in acqua

Grave incidente sportivo nel pomeriggio a Dello nell’impianto Awake sport center. Una donna milanese di 37 anni sarebbe in condizioni molto critiche dopo una caduta in acqua. Secondo una primissima ricostruzione l’ospite del centro di via Mero stava praticando il wakeboard, una sorta di sci nautico su tavola, ed è caduta in avanti, sbattendo violentemente la testa sull’acqua e perdendo conoscenza.

Non vedendola riprendersi sono scattate le procedure di recupero e soccorso. La donna è stata trascinata a riva e lì rianimata. Sul posto è atterrato l’elisoccorso da Brescia. La donna è in gravissime condizioni.